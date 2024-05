Bia Haddad é eliminada nas quartas de final em Strasbourg | A TARDE

A brasileira Beatriz Haddad Maia, décima quarta do ranking mundial, foi eliminada nesta quinta-feira, 23, nas quartas de final do torneio WTA de Strasbourg, na França, disputado em quadras de saibro.

A tenista paulista de 27 anos foi derrotada com facilidade pela russa Liudmila Samsonova (19ª) com parciais de 6-3 e 6-0.

Bia terá pela frente agora o tradicionalíssimo torneio de Roland Garros, que começa no domingo, em Paris. Na última edição ela fez uma grande campanha chegando às semifinais, seu melhor desempenho num Grand Slam.

Djokovic avança à semifinal em Genebra

O tenista número um do mundo, Novak Djokovic, se classificou para as semifinais do torneio ATP 250 de Genebra, na Suíça, ao derrotar o holandês Tallon Griekspoor por 7-5 e 6-1, nesta quinta-feira, 23, pelas quartas de final.

Seu próximo adversário será o tcheco Tomas Machac (44º), que chegou pela primeira vez a uma fase tão avançada em um torneio da ATP, após vencer o americano Alex Michelsen (65º) nas quartas de final por 6-3 e 7-6 (7/2).

Novak Djokovic comemora vitória no ATP 250 de Genebra | Foto: Fabrice Coffrini | AFP

A outra semifinal será disputada pelo norueguês Casper Ruud (7º), que venceu o argentino Sebastián Báez (20º) por 6-3, 3-6 e 6-4, e o italiano Flavio Cobolli (56º), que venceu com um duplo 6-4 o cazaque Alexander Shevchenko (61º).

Este torneio é um dos que são realizados nos dias que antecedem Roland Garros. Djokovic, que nunca o havia disputado, decidiu participar para ganhar minutos na quadra antes do evento de Paris, onde tentará defender seu título.

Publicações relacionadas