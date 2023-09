Bia Haddad perde e está eliminada do WTA de San Diego

A participação de Bia Haddad Maia no WTA 500 de San Diego, nos Estados Unidos, chegou ao fim nesta quinta-feira, 14. Em uma partida que durou 1 hora e 47 minutos, a tenista brasileira foi derrotada pela tcheca Bárbora Krejciková com um placar de 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Após o desfecho do jogo, Bárbora Krejciková garantiu sua vaga na semifinal do torneio, onde está programado um duelo contra a norte-americana Danielle Collins.

Por outro lado, a brasileira conclui sua jornada no WTA 500 de San Diego. Com os pontos conquistados até as quartas de final, a tenista brasileira deve subir para a 18ª posição no ranking de simples da WTA. Seu próximo destino é o México, onde competirá no WTA 1000 de Guadalajara.