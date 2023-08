Bia Haddad perde para Leylah Fernandez e está eliminada do WTA 1000

Em um jogo que durou quase três horas, a brasileira Bia Haddad foi elimianda pela canadense Leylah Fernandez ao ser derrotada por 2 sets a 1 no WTA 1000 de Montreal.

Com 20 anos de idade, Leylah Fernandez ocupa a 21ª posição no ranking da WTA, enquanto a paulista Bia Haddad está na 12ª colocação do ranking mundial. Até agora, o histórico de confrontos entre elas mostrava um equilibrio, com uma vitória para cada uma.

Depois de passar por uma lesão nas costas durante as oitavas de final de Wimbledon em junho, Bia Haddad se recuperou bem. Apesar desse revés, a atleta brasileira vem fazendo uma grande temporada, chegando a figurar no top-10 do ranking mundial. Além disso, vale mencionar sua incrível performance ao atingir as semifinais de Roland Garros anteriormente, um marco histórico em sua carreira.