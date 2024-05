Bia Haddad sofre virada de nº 1 do mundo e está fora de Master 1000 | A TARDE

A tenista Bia Haddad teve um difícil duelo contra a polonesa Iga Swiatek, e acabou derrotada para a número 1 do mundo nesta manhã de terça-feira, 30. Com o resultado, a brasileira está eliminada do Masters 1000 de Madri, na Espanha.

Bia até venceu o primeiro set por 6/4, mas acabou perdendo os seguintes por 0/6 e 2/6 e não resistiu à virada de Swiatek. Com isso, a polonesa avançou às semifinais e agora encara a vencedora do jogo entre a americana Madison Keys e a tunisiana Ons Jabeur.

Apesar da derrota, Bia conseguiu impor dificuldade para Swiatek, que vem dominando os circuitos femininos nos últimos anos. A brasileira chegou a vencer cinco games seguidos no primeiro set e quebrou dois saques da polonesa.

Já é o segundo revés seguido de Bia Haddad contra Iga Swiatek. A número 1 do mundo também foi algoz da tenista paulista nas semifinais de Roland Garros em 2023.

Atualmente na 14ª posição no ranking do WTA, Bia Haddad era a última brasileira que seguia viva em Madri. Também participaram entre os homens Thiago Wild, Thiago Monteiro e João Fonseca.