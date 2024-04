Bia Haddad vence alemã e mantém Brasil na Billie Jean King Cup | A TARDE

Número 13 do mundo, a tenista brasileira Bia Haddad venceu a alemã Anna-Lena Friedsam por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/0 e 6/1, na terceira partida do confronto entre Brasil e Alemanha, pela Billie Jean King Cup, neste sábado, 13, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.



A vitória de virada mantém o Brasil com chances de chegar às finais da principal competição entre países do tênis feminino.

Falta no duelo entre Brasil e Alemanha um jogo de simples e, se necessário, um jogo de duplas para definir o vencedor do confronto. Quem vencer na melhor de 5, ou seja, alcançar três vitórias, se classifica para a fase final do Billie Jean King Cup.

A fase final do torneio será disputada por 12 países em novembro, em Sevilha, na Espanha. Desde 1982 o Brasil não chega entre as 12 melhores seleções de tênis do mundo.