Bia Haddad vence partida com dois tie breaks no aberto de Hong Kong | A TARDE

Em uma partida com 3h30 de duração, a tenista brasileira Bia Haddad Maia garantiu uma vaga para as oitavas de final do Aberto de Hong Kong, ao derrotar a bielorussa Aliaksandra Sasnovich por dois sets a um, com parciais de 7/6, 3/6 e 7/6, e um show no quesito tie break, venceu os dois por 7/3.

A atleta brasileira, que chegou as semifinais de Roland Garros em junho, voltou as quadras neste mês após sofrer um acidente doméstico em um hotel. Apesar de sair sem ferimentos graves, a jogadora ficou impossibilitada de disputar o Aberto de Guadalajara, no México.

O próximo passo em busca do troféu será nesta quinta-feira, 12, com previsão de início às 6h da manhã, contra a russa Anastasia Pavlyuchenkova, vice-campeã do Roland Garros de 2021.

Entre os grandes atletas que pisam em Xangai para disputar o aberto, o número 2 do Mundo está entre eles. O espanhol Carlos Alcaraz disputou nesta quarta-feira, 11, contra o búlgaro Grigor Dimitrov uma vaga para as quartas de final do torneio. Apesar do bom inicio, Alcaraz tomou a virada e saiu derrotado por dois sets a um, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/4. Esta é a primeira vitória do búlgaro contra o n°2, que tinha vencido os três confrontos anteriores.