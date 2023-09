Bia Haddad vence sem dificuldade e se classifica em San Diego

Na abertura do WTA 500 de San Diego, nos Estados Unidos, a tenista brasileira Bia Haddad conquistou uma vitória em seu jogo durante a madrugada de quarta-feira, 13, e garantiu sua passagem para as oitavas de final do torneio. Ela retorna à quadra hoje mesmo, às 22h45 no horário de Brasília.

No jogo que marcou o encerramento das partidas na quadra principal do torneio, Bia superou a adversária canadense Leylah Fernandez, atualmente classificada como a 74ª no ranking mundial, com um resultado de 2 a 1, registrando parciais de 6/3, 5/7 e 6/2. A tenista paulista conseguiu sua revanche, já que tinha sido eliminada por Leylah no WTA 1000 de Montreal, em agosto, e agora alcançou a vitória.

Na próxima fase, Bia terá como adversária a ucraniana Marta Kostyuk, que ocupa a 45ª posição no ranking mundial de tênis em simples.