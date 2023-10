Bia Souza conquista ouro no Grand Slam de Baku de judô

No cenário internacional do judô, o Brasil tem uma nova razão para se orgulhar. Neste domingo, 24, Bia Souza, conquistou a medalha de ouro no Grand Slam de Baku, no Azerbaijão, ao vencer a portuguesa Rochele Nunes na categoria +78kg. A vitória foi conquistada por meio de punições.

O caminho de Bia rumo ao ouro no Grand Slam de Baku foi marcado por uma série de vitórias. Além da final com Rochele Nunes, a judoca brasileira conquistou outras três vitórias cruciais no torneio: contra a cazaque Nazgul Maratova, contra a italiana Ásia Tavano e contra a japonesa Sarah Asahina.

Outra atleta brasileira também sau com medalha do Grand Slam de Baku. Mayra Aguiar, conquistou o bronze após aplicar um waza-ari na alemã Alina Boehm.

Mayra Aguiar (3ª da esquerda para a direita) posa com a medalha de bronze | Foto: Divulgação | IJF