Bia supera colombiana em luta disputada no Grand Prix Internacional

A baiana Beatriz Ferreira venceu a colombiana Angie Valdez em uma luta acirrada no Grand Prix Brasil Internacional de Boxe, nesta quinta-feira, 14. Mesmo perdendo o primeiro round, Bia se recuperou e virou nos dois últimos rounds. A baiana volta aos ringues neste sábado, 16.

Derrotada no primeiro round, Bia manteve a concentração, mostrou superioridade e conquistou três dos cinco jurados, que deram a vitória para a pugilista por 3 a 0. a lhe dar a vitória nos dois assaltos finais e garantir o resultado positivo por 3 a 0.

Para outros dois jurados, a luta foi empate. O peso para o resultado favorável à brasileira se deu por Angie Valdez ter sido punida com a retirada de um ponto por excesso de clinches. No Grand Prix, o Brasil ainda tem as estreias de Abner Ferreira, Keno Marley e Flávia Figueiredo, que lutam neste sábado, 16.