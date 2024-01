Bicampeão baiano anuncia Shrek como reforço para 2024 | A TARDE

O Atlético de Alagoinhas segue se reforçando para a disputa do Campeonato Baiano. Já são 20 atletas anunciados para a temporada 2024 e, nesta sexta-feira, 12, o Carcará divulgou a contratação do goleiro Erivaldo Silva de Souza, de 30 anos, mais conhecido como Shrek.

Com passagens por diversos clubes do futebol baiano, o jogador vai defender as cores do Atlético de Alagoinhas na busca pelo tricampeonato. O goleiro Endrio e o lateral-direito Erick Santos, ambos com 23 anos, também foram anunciados pelo Carcará nesta sexta-feira.

A estreia do Atlético está marcada para as 18h30 deste domingo, 14, contra o Itabuna. O duelo será realizado no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, uma vez que o estádio Luiz Viana Filho, em Itabuna, ainda não foi liberado para receber partidas oficiais.