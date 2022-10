Bicampeão brasileiro de boxe, baiano Jailson Santos lança livro

O bicampeão brasileiro de boxe Jaílson Santos vai lançar nesta quinta-feira, dia 27, a partir das 19h o livro "Muito Além do Ringue - A saga de Jaílson Santos", escrito pelo jornalista Jolivaldo Freitas no Hotel Marano, localizado na rua Manoel Dias da Silva, no bairro da Pituba.

A obra mostra a vida do boxeador que conseguiu vencer na carreira depois de enfrentar muitas privações durante sua vida como pugilista. Ele, além da carreira vitoriosa em termos nacionais, foi várias vezes campeão baiano e fez parte da equipe de Acelino Popó de Freitas, campeão mundial além de ter treinado o lutador do MMA, Minotauro.

O livro relata a história de Jailson desde a sua infância pobre, quando morava em Pernambués, até o dia de hoje, onde é professor de boxe e atua em eventos de ações sociais.