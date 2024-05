Bicampeão? Sport se coloca como campeão brasileiro em 1968 | A TARDE

O Sport surpreendeu o Brasil nesta terça-feira, 23, ao adicionar o Torneio Norte-Nordeste de 1968 à lista de troféus no site oficial do clube como título Brasileiro. A atualização ocorre em meio a comissão formada em conjunto com o Ceará, Fortaleza, e as federações cearense e pernambucana de futebol (FCF e FPF). A CBF, no entanto, ainda não reconhece o título como nacional.

Na ocasião, o Brasileirão do Norte foi dividido em dois torneios regionais - Norte e Nordeste. O Sport garantiu o título regional e disputou o título do Norte diante do Remo. Na partida de ida, no dia 23 de fevereiro de 1969, venceu por 3 x 1. Já no jogo de volta, na Ilha, no dia 2 de março, venceu novamente - desta vez por 2 a 1.

A união envolvendo os clubes e as federações aconteceu em fevereiro. A ideia é tornar o Torneio Norte/Nordeste da época com status de campeonato nacional, já que o mesmo foi feito com a Taça Roberto Gomes Pedrosa.

Troféu do torneio Norte/Nordeste de 1968 | Foto: Divulgação | Sport Recife

Confira, na íntegra, o que diz o site do Sport:

"O Brasileirão do Norte foi dividido em dois torneios regionais, o Nordeste e o Norte. No primeiro torneio, o Sport liderou seu grupo e classificou-se para o quadrangular decisivo da chave, garantindo o título regional e a vaga para final contra o campeão do Norte após vencer o Clássico das Multidões na Ilha do Retiro por 4 x 1, no dia 22 de dezembro de 1968. Na final do Brasileirão do Norte, duas vitórias sobre o Remo. Na primeira partida, no dia 23 de fevereiro de 1969, triunfo por 3 x 1. Na Ilha, no dia 2 de março, mais uma vitória, desta vez por 2 x 1, com dois gols de Zezinho. O Sport Club do Recife sagrou-se campeão brasileiro do eixo Norte do Brasil e partia para disputar o título do Torneio dos Campeões da CBD contra os campeões brasileiros do eixo Centro (Grêmio Maringá/PR), do eixo Sul (Santos) e o campeão nacional da Taça Brasil (Botafogo). O time titular na grande decisão: Miltão; Baixa, Gilson, Bibiu e Valter; Altair, Dema, Zezinho e Tonel; Soares e Fernando Lima. Técnico: Astrogildo Neri.

*Em 2024, o Sport, ao lado de Fortaleza, Ceará, FPF e FCF formaram uma comissão para solicitar junto a CBF a unificação desse título ao Campeonato Brasileiro."