Bill Russel morre aos 88 anos; ex-jogador foi astro do Boston Celtics

O astro do basquete Bill Russell morreu neste domingo, 30, aos 88 anos. O perfil oficial do ex-jogador e técnico da NBA informou que ele partiu "pacificamente", mas não revelou a causa da morte. Entre os feitos da lenda do Boston Celtics, tem 11 conquistas campeonatos, cinco vezes o melhor jogador da NBA e o primeiro homem negro ser técnico na maior liga de basquete do mundo.

"É com muito pesar que gostaríamos de transmitir a todos os amigos, fãs e seguidores de Bill: Bill Russell, o vencedor mais prolífico da história do esporte americano. faleceu pacificamente hoje aos 88 anos, com sua esposa, Jeannine, ao seu lado. Os arranjos para seu serviço memorial serão anunciados em breve", diz a nota oficial.

A idolatria por Russell rendeu uma estátua do ex-jogador do lado de fora da prefeitura de Boston , no estado americano de Massachusetts . A escultura de bronze foi inaugurada em 2013.

"A esposa de Bill, Jeannine, e seus muitos amigos e familiares agradecem por manter Bill em suas orações. E esperamos que cada um de nós possa encontrar uma nova maneira de agir ou falar com o compromisso intransigente, digno e sempre construtivo de Bill com os princípios. Essa seria uma última e duradoura vitória para nosso amado camisa 6", finaliza o comunicado.