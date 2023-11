Biografia: Firmino comenta sobre relação conturbada entre Salah e Mané | A TARDE

O atacante brasileiro Roberto Firmino lançou sua autobiografia nesta quinta-feira, 9, denominada de "Si Señor - My Liverpool Years", que faz referência aos anos em que passou o Liverpool, da Inglaterra. Dentre alguns trechos do livro foram divulgados pelo jornal britânico "The Guardian", o que mais chamou atenção foram os detalhes da relação entre Mané e Salah, companheiros de Firmino na época.

O jogador, que atualmente está no Al-Ahli, da Arábia Saudita, comentou que precisou servir como "bombeiro" para apaziguar a relação da dupla de ataque. Além disso, o camisa 9 garantiu que Mané e Salah nunca foram melhores amigos.

"Mané era o mais intenso nos bons e maus momentos. Era o mais explosivo do trio e também a pessoa com a qual eu tinha mais liberdade para falar sobre essa questão. Eles nunca foram melhores amigos; cada um na sua. Raro vê-los conversando, mas também nunca cortaram totalmente a relação - era rigorosamente profissional", afirmou o jogador.

No livro, Bob, como é chamado pelos torcedores do Liverpool, relembra uma partida na temporada de 2019, quando o egípcio se recusou a passar a bola para o companheiro, o que gerou um clima ruim entre eles. Na época, a imagem do brasileiro fazendo uma careta ao ir para o vestiário viralizou, o que expos que a "torta de climão" estava em dia.

"Não sei se ele estava ciente, mas Salah deixava todos frustrados quando não tocava a bola. Eu [Firmino] sabia lidar com essa situação melhor que a maioria. Klopp falou sobre o tema na frente de todos: quando um companheiro estiver em melhor posição, a bola deverá ser passada. Foi uma clara indireta para Salah. Com o passar dos anos, ele melhorou muito nesse aspecto", declarou Firmino através do livro.

Apesar da relação conturbada, o brasileiro deixou claro que nunca escolheu um lado e, por isso, tinha boa relação com ambos os jogadores. Firmino também adicionou que, caso ele não fosse o pacificador, o ataque do clube inglês na época seria uma completa tempestade.

"Eu [Firmino] nunca tomei partido. Por isso eles me amam: eu passava a bola para os dois, minha preferência era pela vitória do time. Muitos focam no que eu trouxe para o trio em termos táticos, mas talvez o elemento humano fosse tão importante quanto: meu papel como um pacificador, o elo de união. Se eu não fosse assim, não existiria nada além de tempestades entre os dois em campo", comentou o brasileiro.

Firmino, Salah e Mané foram companheiros por cinco temporadas, entre 2017 e 2022, e marcaram a história do Liverpool. O trio somou 338 gols, que garantiram seis títulos, entre eles a Champions League, o Mundial de Clubes e a primeira Premier League do clube, no ano de 2020.