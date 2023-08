Bolsa Atleta concede benefício a 7.215 esportistas em seis categorias

O Ministério do Esporte divulgou nesta segunda-feira, 21, a lista com os 7.215 nomes dos atletas que assinaram o termo de adesão ao Bolsa Atleta e foram contemplados com o benefício para os próximos 12 meses. A relação está publicada em portaria no Diário Oficial da União.

Ao todo, foram distribuídos R$ 78.701.750,00, para pagamento das bolsas para as categorias Atleta de Base e Estudantil, que recebem um benefício mensal de R$ 370; Atleta Nacional, com benefício mensal de R$ 925; Atleta Internacional, com bolsa de R$ 1.850 por mês; Atleta Olímpico ou Paralímpico, com bolsa mensal de R$ 3.100 e Atleta Pódio, em que a bolsa paga varia entre R$ 5 mil e R$ 15 mil, mensais.

O Programa Bolsa Atleta foi criado em 2005, com o objetivo de patrocinar esportistas de alto rendimento, que tenham bons resultados em competições nacionais e internacionais. Os últimos Jogos Olímpicos, em 2021, mostraram o impacto positivo da política pública, com 90,4% dos pódios brasileiros, com a presença de bolsistas. Nos Jogos Paralímpicos, esse percentual foi de 94,4% do total das 72 medalhas alcançadas.

Este ano, 7.887 atletas foram contemplados, conforme portaria publicada no mês de abril, o que representou um aumento de 20% em relação à edição de 2022. A publicação de hoje, traz os nomes apenas dos esportistas que confirmaram a adesão com a assinatura do termo.

Os recursos para o pagamento das bolsas já estavam previstos no Orçamento Geral da União de 2023, pelo Ministério do Esporte, que projetou pouco mais de R$ 120,5 milhões de despesas para o Bolsa Atleta, até o início de 2024.