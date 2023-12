Bolsa Esporte: programa tem como intuito incentivar o esporte baiano | A TARDE

A virada de ano para ao menos 235 atletas de Salvador será com chave de ouro. Cada um deles recebeu, nesta terça-feira, 19, uma novidade ao melhor estilo medalha de ouro. Em um evento realizado na Arena Fonte Nova, a Prefeitura de Salvador, comandada por Bruno Reis (União Brasil), assinou o Bolsa Esporte.

Por meio deste programa, depois de sancionada a Lei Municipal de Esportes, o grupo de esportistas terá como fortalecimento o Bolsa Atleta Salvador, repartido por categorias: R$ 300 (atletas de base); R$ 500 (profissionais); R$ 800 (atletas e paratletas que disputam competições no exterior); R$ 2 mil (atletas e paratletas em competições olímpicas, paralímpicas ou surdolimpíadas).

O detalhe é que todos os agraciados precisam residir na capital baiana. Ao Portal MASSA!, o gestor municipal destacou os impactos da iniciativa. “Eles vão ter ajuda para custear o seu deslocamento, para custear seus insumos, para custear a sua alimentação, para custear o preparativo todo para as competições", garantiu.

O primeiro pagamento será feito na semana que vem. A princípio, 50 atletas já receberam auxílio em 2023. Do mesmo modo, o evento contou com a assinatura do termo de posse do Conselho Municipal do Esporte e do lançamento do Viva Esporte.

Para o secretário municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, o Bolsa Esporte é um programa histórico. “Estamos nesse momento assinando pela primeira vez na história da cidade. Nunca essa cidade teve um programa tão ousado, de proporcionar uma bolsa de 12 meses", mencionou.

A primeira capacitação de aprimoramento, com entrega, por parte dos atletas, do Planejamento Anual, já está prevista para acontecer no dia 24 de janeiro de 2024. O evento ocorrerá na Arena Aquática da capital baiana.