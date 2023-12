Bombou: Vitória é o time brasileiro mais pesquisado do Google em 2023 | A TARDE

Em um ano marcado pela volta à Série A do Campeonato Brasileiro e pelo título inédito da segunda divisão, o Vitória se tornou o clube brasileiro mais pesquisado do Google no ano de 2023. A empresa divulgou a lista nesta segunda-feira, 11, com duas equipes da Arábia Saudita no top2, o Al-Hilal, de Neymar, e o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo. Na sequência, o Manchester City fecha o pódio, com Inter Miami, de Lionel Messi, e LDU vindo logo atrás. O Leão da Barra se encontra na 6ª posição, sendo o primeiro a representar o Brasil na lista.

O clube rubro-negro baiano ficou à frente do campeão da Libertadores, Fluminense, campeão da Série A, Palmeiras, e a equipe de maior torcida do Brasil, o Flamengo, que nem esteve na lista.

Veja os clubes de futebol mais buscados:

1 - Al-Hilal

2 - Al-Nassr

3 - Manchester City

4 - Inter Miami5 - LDU

6 - Vitória

7 - Nottingham Forest

8 - West Ham

9 - Fluminense

10 - Al-Ittihad

Esta será a primeira vez que o Vitória disputará a elite do futebol brasileiro após cinco anos de hiato, onde ficou quatro deles na Segundona e um na Série C. Além da taça por conquistar a Série B, o Leão também garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil, o que soma 5,2 milhões de reais aos cofres do clube.

Na temporada de 2023, a equipe rubro-negra se consagrou campeã da segunda divisão com duas rodadas de antecedência, somando 72 pontos em 38 jogos do campeonato. Além disso, foi a equipe que mais somou vitórias de todo o Brasil, 22 ao todo, ultrapassando o campeão da Série A, o Palmeiras, que só garantiu 20 triunfos.