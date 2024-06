Boston x Dallas: Campeões de conferências se enfrentam na final da NBA | A TARDE

Boston Celtics e Dallas Mavericks se enfrentam nesta quinta-feira, 6, pelo primeiro duelo das finais da NBA, que coloca frente a frente o campeão da Conferência Leste e do Oeste. A primeira partida da decisão será no TD Garden, em Boston, Massachusetts, com previsão de início para às 21h30.

Para definir o campeão, será feira uma decisão de sete jogos e a primeira franquia que vencer quatro deles ganha o tão sonhado título. O Celtics teve a melhor campanha da temporada regular, por isso faz os dois primeiros jogos em casa, além do 5º e 7º jogo, caso tenha necessidade. O Dallas, por sua vez, joga diante dos seus torcedores no 3º, 4º e 6º duelo.

Na sua 2ª final em três anos, o Boston busca o 18º título para se isolar como o maior vencedor da competição, já que está empatado com o Los Angeles Lakers, ambos com 17 troféus. Nos playoffs, os Celtas derrotaram o Miami Heat, o Cleveland Cavaliers e o Indiana Pacers.

Entretanto, os Mavericks buscam encerrar essa festa e vencer o seu segundo título na história, conquistado anteriormente em 2011. Para isso, a equipe do Texas conta com Luka Doncic, que foi importante nas vitórias sobre Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves. O esloveno foi eleito o MVP do oeste, tendo média de 28 pontos, oito assistências e nove rebotes nos playoffs.

Ficha técnica:

Duelo: Boston Celtics x Dallas Mavericks

Local: TD Garden, em Boston

Horário: 21h30

Onde assistir: ESPN 2, Star+ e Band

Publicações relacionadas