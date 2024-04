Botafogo perde na visita à LDU e é lanterna do Grupo D | A TARDE

O Botafogo perdeu para a LDU nesta quinta-feira (11) por 1 a 0 em Quito, no Equador, e se complicou no Grupo D da Copa Libertadores-2024, onde agora ocupa a última posição.

Os donos da casa marcaram o único gol da partida no estádio La Casa Blanca, na capital equatoriana, logo aos 4 minutos, por intermédio do argentino Lisandro Azulgaray.

Com esta vitória, a Liga de Quito assume a terceira colocação da chave com três pontos, atrás do colombiano Junior Barranquilla e do peruano Universitario, ambos com quatro pontos.

Já o Botafogo ainda não pontuou após as duas rodadas disputadas.