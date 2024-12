Botafogo x Atlético-MG decidem final da Libertadores neste sábado; veja onde assistir

Hulk e Luiz Henrique protagonizam duelo de alvinegros - Foto: Pedro Souza / Atlético-MG; Vitor Silva / Botafogo

O Brasil invadiu a Argetina para a final da Libertadores. Neste sábado, 30, Atlético-MG x Botafogo se enfrentam, às 17h, no Monumental, em Buenos Aires. Essa será a quarta final da compeitção que terá duelo entre times brasileiros nos últimos cinco anos.

O Galo chega para a final em um dos piores momentos da temporada, já que não vence há dez jogos. A última vitória foi no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o River Plate, na Arena MRV. De lá pra cá, o time perdeu o título da Copa do Brasil para o Flamengo e segue longe da zona de classificação para Libertadores via Brasileirão, o que torna o duelo deste sábado ainda mais dramático.

Já o Botafogo chega com moral para a decisão, há que a equipe tem apenas uma derrota desde o dia 11 de agosto, e vem de vitória convincente sobre o Palmeiras, em São Paulo, que garantiu a retomada da liderança do Brasileirão.

Escalação provável Atlético-MG: Everson, Lyanco, Battaglia, Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, Fausto Vera, Scarpa, Deyverson, Paulinho e Hulk.

Escalação provável Botafogo: John, Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore, Luiz Henrique, Savarino e Almada; Igor Jesus.

Transmissão: Globo, ESPN e Paramount+. Você pode acessar/assistir no ge.globo e no globoplay.