CONFLITO

Botafogo x Vasco: briga de torcida organizada deixa dois baleados

Tumulto marcou o pré-jogo do clássico no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 11

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/09/2025 - 21:07 h | Atualizada em 11/09/2025 - 21:32
Torcedor do Vasco é carregado em tumulto no Rio de Janeiro
Torcedor do Vasco é carregado em tumulto no Rio de Janeiro -

Uma briga de torcida organizada marcou o pré-jogo do clássico entre Botafogo e Vasco, deixando feridos em Oswaldo Cruz, bairro do Rio de Janeiro. Duas pessoas foram baleadas na região no início desta quinta-feira, 11.

Em vídeo gravado por testemunhas, é possível ver um homem sendo carregado por outros torcedores. Os feridos são vascaínos e deram entrada no Hospital Estadual Carlos Chagas de acordo com o portal ge.globo.

Torcedor do Vasco é baleado no pé antes de clássico
Torcedor do Vasco é baleado no pé antes de clássico | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Vasco e Botafogo se enfrentam logo mais às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. O primeiro duelo, em São Januário, terminou empatado em 1 a 1.

