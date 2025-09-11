CONFLITO
Botafogo x Vasco: briga de torcida organizada deixa dois baleados
Tumulto marcou o pré-jogo do clássico no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 11
Por Lucas Vilas Boas
Uma briga de torcida organizada marcou o pré-jogo do clássico entre Botafogo e Vasco, deixando feridos em Oswaldo Cruz, bairro do Rio de Janeiro. Duas pessoas foram baleadas na região no início desta quinta-feira, 11.
Em vídeo gravado por testemunhas, é possível ver um homem sendo carregado por outros torcedores. Os feridos são vascaínos e deram entrada no Hospital Estadual Carlos Chagas de acordo com o portal ge.globo.
Vasco e Botafogo se enfrentam logo mais às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. O primeiro duelo, em São Januário, terminou empatado em 1 a 1.
