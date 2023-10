BOXE SOLIDÁRIO-2023 terá troca de alimentos por ingressos.

A Liga de Boxe Amador e Profissional do Interior da Bahia realizará a segunda edição do “Boxe Solidário” visando o desenvolvimento do esporte na Bahia e arrecadação de alimentos não perecíveis para distribuição a entidades beneficentes. Com apoio do Governo do Estado, o evento acontecerá no dia 7 de outubro, no Centro de Treinamento de Boxe e Artes Marciais Waldemar Santana, no Largo de Roma, em Salvador.

De acordo com Antonio José Alves Reis (Prof. Zinho), presidente da Liga de Boxe, a segunda edição desta arrecadação promoverá o desenvolvimento do boxe no estado e incentivará uma nova geração

“A realização desta segunda edição do Boxe Solidário provoca a continuidade do desenvolvimento do Boxe baiano, com atletas de destaque inspirando toda uma nova geração de praticantes da modalidade, com a oportunidade de arrecadação de alimentos não perecíveis para distribuição à entidades beneficentes que realizam um importante trabalho social”. Afirmou Prof. Zinho

O evento com previsão para o dia 07 de outubro, no CT Waldemar Santana, no Largo de Roma, está marcado para à 15 horas, com a realização de 08 combates, envolvendo atletas da Bahia e de outros Estados.

Segundo o técnico Luiz Dórea, da Academia Champion, para a Bahia manter o número alto de resultados positivos no esporte, o estado precisará manter politicas públicas de incentivo.

"A Bahia só manterá a hegemonia do Boxe do Brasil, com a permanência de políticas públicas voltadas para o Esporte de base até o alto-rendimento, porque talentos temos de sobra”.

Dórea continuou a sua fala destacando a importância do apoio dos amantes da modalidade, ajudando com a doação de alimentos para ajudar no Combate à Fome, que em troca, receberão ingressos para acompanhar e torcer para os atletas envolvidos na competição.

“Sem dúvida, será mais uma bela programação e quem estiver por lá, poderá ver grandes ídolos do Boxe que estarão no Centro de Treinamento Waldemar Santana”, concluiu.

Na primeira edição do Boxe Solidário foram arrecadados e doados mais de 4 toneladas de alimentos não perecíveis, distribuídas para entidades filantrópicas da Região Metropolitana de Salvador.

Veja os pontos de entrega de alimentos e troca por ingressos: Balcão de Ingressos no Shopping da Bahia, Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Piedade e Parque Shopping.

Confira os confrontos:

Jackson Figueiredo Jr X Antonio Miranda

Confronto da 2° edição do Boxe Solidário | Foto: Divulgação

Hamilton Silva Junior X Fabio Henrique da Silva

Paulo Ricardo Pereira x Lucas Andrade

Paulo Vitor de Souza X Calebe dos Santos

Mariana Celes Souza X Andressa Raila Sousa

