Boxing Day: De virada, United derrota Aston Villa e vai ao G-6 | A TARDE

O Manchester United enfrenta uma temporada desafiadora, mas demonstrou que está longe de desistir. A equipe conseguiu uma vitória impressionante, nesta terça-feira, 26, ao derrotar o Aston Villa, por 3 a 2, em partida válida pela 19ª rodada da Premier League 2023/24.

No primeiro tempo, o meia McGinn e o volante Dendoncker marcaram os gols para o Aston Villa. No entanto, o United protagonizou uma reação no segundo tempo, com o atacante Garnacho anotando dois gols e o centroavante Höjlund assegurando a vitória quase no final do jogo.

Antes desta vitória, o Manchester United enfrentava sua pior sequência sem vitórias na temporada, com três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos. Mesmo jogando em casa, o desafio era considerável, já que que o Aston Villa figurava como um dos candidatos ao título da Premier League.

Com esse resultado, o Manchester United alcança 31 pontos na tabela do Campeonato Inglês, ocupando a sexta posição. Por outro lado, o Aston Villa permanece na terceira posição, mantendo seus 39 pontos.