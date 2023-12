Boxing Day: entenda a relação entre o Natal e o futebol inglês | A TARDE

No dia 26 de dezembro, comemora-se o 'Boxing Day' na Inglaterra. Diferente dos outros países do restante da Europa, o futebol inglês continua a todo vapor para celebrar uma das datas mais tradicionais do seu calendário, desde 1871. Da primeira à última divisão, todos os times jogam a rodada.

Existem diversas teorias para a criação do feriado que, traduzindo ao português, carrega o nome 'caixa' e 'dia', entendendo-se como 'dia da caixa'. Assim, uma das teorias faz referência à caixa que os empregados domésticos recebiam com as sobras dos jantares das famílias ricas da Inglaterra.

Entretanto, essa não é a única teoria na mente dos ingleses, já que a segunda também é interessante. No dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, os aristocratas britânicos mais gentis faziam presentes para os seus serviçais e realizavam as entregas neste dia, em caixas. E isso remete novamente ao nome 'Boxing Day'.

Assim como nas teorias anteriores, muitos também acreditavam que o nome surgiu a partir de um contexto mais religioso, que seria das caixinhas colocadas nas igrejas para doação de dinheiro para famílias pobres no Natal e que seriam abertas, justamente, no dia seguinte. Os fiéis eram convidados a doarem e essa renda era repartida entre os mais necessitados.

No contexto cultural, a data funciona também para troca de presentes indesejados nas lojas, queima de estoque e uso dos vales de compra.

No início da adesão do Boxing Day ao Futebol inglês, as partidas eram disputadas somente entre times rivais da mesma cidade ou de cidades próximas, a fim de poupar os jogadores de se locomoverem por longas distâncias. Assim, os atletas passavam o Natal com as suas famílias e jogavam no dia seguinte.

Uma das edições mais marcantes da tradicional data ocorreu em 1963, que foi marcado por 66 gols nos 10 jogos feitos, uma média extraordinária de 6,6 gols por jogo. Os destaques ficaram para as goleadas de 10 a 1 do Fulham sobre Ipswich, e de 8 a 2 do Blackburn diante do West Ham.

Mas será que nessa edição os narradores do dia irão ter tanto trabalho assim?

Confira os confrontos deste ano:

(26/12)

Newcastle x Nottingham Forest - 9h30

Sheffield United x Luton Town - 12h

Bournemouth x Fulham - 12h

Burnley x Liverpool - 14h30

Manchester United x Aston Villa - 17h

(27/12)

Chelsea x Crystal Palace - 16h30

Brentford x Wolverhampton - 16h30

Everton x Manchester City - 17h15

(28/12)

Brigthon x Tottenham - 16h30

Arsenal x West Ham - 17h15

Diferente do que ocorria nos últimos anos, em 2023, por causa do calendário apertado, nem todos os jogos do Boxing Day acontecerão no dia 26 de dezembro, mas ainda sim, levam o nome da celebração.