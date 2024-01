Boxing Day: Newcastle perde de virada para Nottingham Forest | A TARDE

O Nottingham Forest conseguiu nesta terça-feira, 26, sua primeira vitória em quase dois meses, ao bater o Newcastle por 3 a 1 com hat-trick de Chris Wood, ex-atacante dos 'Magpies', pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.

O sétimo lugar do Newcastle, com 29 pontos, está agora ameaçado por Manchester United, 8º colocado com 28 pontos, e Brighton, 9º com 27 pontos, que ainda jogam neste 'Boxing Day'.

O time comandado por técnico Eddie Howe vive um mau momento e soma a quarta derrota em cinco jogos na Premier League, a segunda consecutiva, depois perder para o Luton (1 a 0) no último fim de semana.

Os 'Magpies', que começaram bem após abrirem o placar em cobrança de pênalti de Alexander Isak (23'), acabaram sofrendo a virada para o Forest (16º), que não vencia desde o dia 5 de novembro.

A vitória, a primeira desde a checada do técnico português Nuno Espírito Santo, na semana passada, veio com os três gols de Chris Wood (45'+1, 53', 60'), atacante neozelandês de 32 anos que passou em branco com a camisa do Newcastle na última temporada.

Outros jogos que ainda acontecerão na rodada:

(26/12)

Burnley x Liverpool - 14h30

Manchester United x Aston Villa - 17h

(27/12)

Chelsea x Crystal Palace - 16h30

Brentford x Wolverhampton - 16h30

Everton x Manchester City - 17h15

(28/12)

Brigthon x Tottenham - 16h30

Arsenal x West Ham - 17h15

Diferente do que ocorria nos últimos anos, em 2023, por causa do calendário apertado, nem todos os jogos do Boxing Day acontecerão no dia 26 de dezembro, mas ainda sim, levam o nome da celebração.