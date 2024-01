Brasil apresenta pior desempenho olímpico em oito anos; entenda | A TARDE

O ano de 2023, sem Jogos Olímpicos, testemunhou o Brasil conquistar um total de três ouros, seis pratas e oito bronzes em diversos Campeonatos Mundiais de modalidades esportivas. Essas 17 medalhas representam um desempenho notável, apesar de marcado por uma queda em comparação aos anos anteriores. Este resultado pode ser atribuído às múltiplas lesões enfrentadas por algumas das principais estrelas do esporte nacional.

Especificamente considerando as medalhas obtidas nos Campeonatos Mundiais das disciplinas presentes no programa olímpico para Paris, o país somou o mesmo total de 17 medalhas. Esse número é significativamente inferior ao desempenho de 2022, quando foram conquistadas 23 medalhas. A contagem de 2023 incluiu três ouros, seis pratas e oito bronzes, registrando o resultado mais modesto desde 2015, quando o Brasil encerrou com três ouros, quatro pratas e onze bronzes.

O ano se revelou desafiador para muitas estrelas esportivas brasileiras. Lesões prejudicaram o desempenho de nomes como Ana Marcela Cunha, campeã olímpica das águas abertas, e Alison dos Santos, campeão mundial dos 400m com barreiras em 2022, ambos terminando em quinto lugar em seus respectivos campeonatos mundiais após longos períodos de recuperação. Mayra Aguiar, três vezes medalhista olímpica no judô, focou na recuperação no primeiro semestre, ausentando-se do Campeonato Mundial, mas retornou triunfante ao conquistar o título no Grand Slam de Tóquio no final do ano.

Outros destaques, como Bruno Fratus, medalhista olímpico na natação, e Daniel Cargnin, bronze no judô nas Olimpíadas, também enfrentaram desafios de lesões que limitaram suas participações. As bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze não alcançaram o desempenho esperado no Campeonato Mundial, ficando fora do top-10. As seleções de vôlei enfrentaram dificuldades na Liga das Nações, não avançando para a semifinal, mas posteriormente garantiram vaga para as Olimpíadas.

Este panorama reflete um ano de superações e desafios para as estrelas do esporte brasileiro, evidenciando a resiliência e a busca constante por excelência, mesmo diante de obstáculos.