Brasil conquista medalhas na estreia do Grand Prix de Judô Paralímpico

A equipe brasileira de judô contou com 11 atletas no tatame na abertura do Grand Prix de Baku, conquistando uma medalha de prata com Rosi Andrade na categoria até 48 kg para atletas J1, além de dois bronzes com Harlley Arruda na categoria de 73 kg J1 e Elielton Oliveira na categoria de 60 kg J1. Nesta quarta-feira, 27, mais oito atletas representarão o Brasil nos tatames.

“Foi uma competição super importante para somar pontos nesta trajetória até Paris 2024. Uma competição disputada, difícil, mas com muito foco e ajuda de cada um que faz isso acontecer”, disse Rosi. Ela ficou com a medalha de prata, perdeu a final para a turca Ecem Cavdar.



Esta marca a terceira etapa do circuito internacional de Grand Prix da IBSA em 2023. Na primeira, que ocorreu em Almada, Portugal, em janeiro, o Brasil emergiu como campeão, conquistando um total de 15 medalhas.

A segunda etapa aconteceu em Alexandria, Egito, onde a seleção brasileira terminou em quinto lugar, conquistando seis pódios. Após o Azerbaijão, os judocas ainda competirão em Tóquio, Japão, em dezembro, apenas um mês após participarem do Parapan de Santiago, Chile. Todos esses eventos têm importância como classificatórios para os Jogos de Paris 2024.