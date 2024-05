Brasil conquista ouro no feminino em campeonato de Volêi de Praia | A TARDE

É do Brasil! A dupla formada por Ágatha e Rebecca trouxe o ouro para o país na modalidade Volêi de Praia. A dupla disputou neste sábado, 11, o Circuito Sul-Americano, em Uberlândia (MG), contra Tainá e Victória e levantou a medalha, após 2 set a 1, com parciais de 22/24, 21/18, 15/8.

Com a vitória, o país ganhou 400 pontos no ranking sul-americano e se consagrou o vencedor da temporada 2023/2024. A dupla campeã ainda somou 800 pontos para o ranking mundial.

Em um jogo acirrado, as brasileiras vencedoras não se esmoreceram diante das adversárias e conquistaram a vitória nos pontos finais do primeiro set, saindo na frente. Ágatha e Rebecca voltaram novamente focadas para o segundo set e se mantiveram assim no terceiro.

Já no masculino, o Brasil não contou com a mesma sorte e a vitória ficou por conta do Chile, com atuação dos primos chilenos Esteban e Marco na sobre Evandro e Arthur na final. Campeões do Top 16 e classificados para as Olimpíadas de Paris 2024, Evandro e Arthur pareciam cansados e foram derrotados por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/13.

No primeiro set, ainda estavam mais inteiros, com Evandro fazendo bons bloqueios. Mas não conseguiram entrar em sintonia no segundo.

Circuito Sul-Americano

Com sete etapas iniciais, cada uma delas recebeu 32 duplas, que disputaram cerca de 60 partidas ao longo de três dias de torneio. As principais duplas do continente acumularam pontos para seus países no ranking continental.

Os quatro países com maior total de pontos nas temporadas 2023/2024 e 2024/2025 do circuito e serão classificados para a Copa do Mundo de 2025, que acontecerá na Austrália.

