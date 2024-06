Brasil derrota o Irã e embala segunda vitória consecutiva na VNL | A TARDE

A Seleção Brasileira masculina voltou a entrar em quadra nesta quinta-feira, 6, pela segunda semana da Liga das Nações de vôlei. Contra o Irã, os brasileiros venceram por três sets a zero, com parciais de 25/19, 22/25, 25/16 e 25/23, alcançando a 4ª vitória na competição.

O resultado positivo passou muito pelas mãos do oposto Alan Souza, que marcou 20 pontos a favor da equipe brasileira. Desta maneira, agora os comandados de Bernardinho alcançaram a 5ª colocação da tabela, com duas derrotas em seis jogos. Os adversários, por sua vez, seguem sem perder na Liga.

Na partida, o Brasil iniciou o duelo com força máxima, aproveitando os espaços e logo conseguiu aproveitar uma pequena vantagem, que foi mantida até o fim do set. Entretanto, na segunda parcial, os iranianos voltaram mais focados e aproveitaram os erros dos brasileiros, que até conseguiram encostar no placar, mas foram parados por ótimos bloqueios.

No 3º set, o Brasil voltou com uma breve superioridade e conseguiram colocar uma pequena vantagem, com direito a boa defesa. No decorrer, a intensidade seguiu, colocando a amarelinha de volta na liderança do jogo, em dois sets a um. Para fechar o jogo, os brasileiros custaram para achar espaços dos asiáticos, mas com ótimos ataques venceram a quarta parcial.

Em busca da quinta vitória, terceira seguida, na competição, o Brasil volta à quadra na madrugada desta sexta-feira, 7, às 3h30, contra a Eslovênia, que ainda não perdeu na competição.

