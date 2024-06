Brasil domina Alemanha no vôlei e segue invicto na Liga das Nações

Atletas brasileiras comemoram ponto contra a Alemanha - Foto: Divulgação | CBV

Vencer virou rotina para as meninas da Seleção Brasileira de vôlei feminino nesta edição da Liga das Nações (VNL). Na manhã desta quinta-feira, 13, o Brasil encarou a Alemanha e deu show novamente, vencendo pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 25/22, 21/25 e 26/24, em Hong Kong.

O resultado é animador para o grupo brasileiro, pois vive uma grande fase com 100% de aproveitamento na competição, contabilizando 10 vitórias em 10 jogos. Deste modo, a Amarelinha já garantiu uma classificação para as quartas de final do torneio.

Na partida, o treinador José Roberto Guimarães escolheu as jogadoras Macris, Kisy, Gabi, Júlia Bergmann, Diana e Carol, com Nyeme de líbero, para entrar em quadra. Com os sets disputados, a Canarinho contou com uma atuação iluminada de Gabi, que foi a 'Ace' da partida, marcando 28 pontos.

"Foi uma partida muito difícil. Estou orgulhosa do time outra vez. Tivemos muitas reviravoltas e momentos difíceis, mas nunca desistimos. E é isso que temos feito nesta Liga das Nações. Não há adversários fáceis", disse Gabi após o jogo.

O Brasil é líder isolado da tabela com 28 pontos somados e vai entrar em quadra novamente nesta sexta-feira, 14, às 2h30 da madrugada. O adversário será a Bulgária, na cidade de Hong Kong.