Brasil é derrotado pela Argentina e fica de fora da Olimpíada de Paris | A TARDE

Atual Bi-campeã olímpica, a Seleção Brasileira vai ficar de fora dos jogos de Paris deste ano. A equipe comandada por Ramon Menezes perdeu para a maior rival Argentina, neste domingo, 11, pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Luciano Goundou, aos 33 minutos do segundo tempo.

A Argentina passa a liderar o quadrangular final, com cinco pontos, à frente do Paraguai, com quatro, enquanto o Brasil ficou com três e a Venezuela com um.

Paraguaios (com a vantagem do empate) e venezuelanos decidem a segunda vaga olímpica a partir das 20h30 (horário de Brasília).