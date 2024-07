Brasil é eliminado nas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei

Pela segunda vez Brasil é eliminado pela Polônia na Liga das Nações - Foto: Divulgação | CBV

A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino foi eliminada nas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei ao ser derrotada pela Polônia nesta quinta-feira, 27, em Lódz, na Polônia. O time da casa venceu a partida por 3 sets a 1, com parciais de 18/25, 25/23, 25/22 e 25/16.

Os maiores pontuadores do jogo foram Wilfredo Leon, da Polônia, com 18 pontos, e o oposto brasileiro Darlan, que contribuiu com 21 acertos.

Esta é a segunda vez consecutiva que a Polônia elimina o Brasil nas quartas de final da competição. Em 2023, os europeus derrotaram os brasileiros e, na ocasião, acabaram vencendo o torneio.

A trajetória do Brasil na Liga das Nações deste ano foi marcada pela instabilidade, com um total de sete derrotas e seis vitórias ao longo da competição. O Brasil possui um título da Liga das Nações, conquistado em 2021.