Brasil é medalhista de Prata no Mundial de Ginástica artística | A TARDE

Disputando a final do Mundial de Ginástica artística, que acontece na Bélgica, a equipe feminina do Brasil marcou a história da modalidade. Com Rebeca Andrade, Julia Soares, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorraine Oliveira, que juntas conquistaram 165.530, a Seleção Brasileira garantiu a medalha de prata, enquanto EUA ficou com o ouro (167.729) e França com a prata (164.064).

Rebeca teve a pontuação decisiva, que além de ser medalha de ouro nas olímpiadas de Tóquio, garantiu 14.900 no saltou, conquistando a primeira medalha verde e amarela por equipes no Mundial.

No decorrer da competição, o Brasil conseguiu a 4° colocação com 164.297, atrás de EUA, Brã-Bretanha e China, o desempenho foi o suficiente para garantir a equipe brasileira nas olímpiadas de Paris de 2024, feito que não alcançaram em 2021.

A medalha histórica do Brasil coroa a evolução do País na modalidade. No ano anterior, a equipe feminina ficou na 4° colocação, já em 2007, ultimo melhor resultado, esteve em 5°, com Daiane dos Santos e Daniele Hypólito na equipe.

A partir desta sexta-feira, 6, o Brasil volta a disputa, dessa vez, de forma individual.

Confira o cronograma:

06/10 - Sexta-feira 14h30 - 17h - Final individual geral feminina

07/10 - Sábado 9h - 13h - Finais por aparelhos (salto feminino e barras assimétricas)

08/10 - Domingo9h - 13h - Finais por aparelhos (trave e solo feminino)