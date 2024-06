Brasil empata com Estados Unidos em último teste antes da Copa América

- Foto: Reprodução | USMNT

Após vencer o México semana passada, a seleção brasileira encarou os Estados Unidos em amistoso, disputado na noite desta quarta-feira, 12, no Camping World Stadium, em Orlando, na Florida, em jogo preparatório para a Copa América.

Agora, o time de Dorival Jr foca as atenções na maior competição de seleções do continente. O time verde amarelo estreia contra a Costa Rica, às 22h, em Los Angeles, fechando a primeira rodada do grupo D.,



Primeiro tempo

Logo aos quatro minutos, o time norte0americano quase cheou lá. Musah arruma espaço, chuta forte de pé direito e a bola explode no travessão. E teve mais Estados Unidos aos cinco, quando Pulisic faz jogada individual, chega sozinho na entrada da área e finaliza com perigo para a defesa do goleiro brasileiro

Aos seis, a primeira finalização brasileira. Paquetá consegue espaço dentro da área adversária, toca para Wendell, que ajeita para Rodrygo. O camisa 10 tenta colocar a bola no canto, mas Turner faz a defesa.

Aos 16, Vini Jr. recebe em velocidade dentro da área e finaliza colocado para boa defesa de Turner. Bruno Guimarães rouba bola no ataque e encontra Vini Jr na meia-lua da grande área. Camisa 7 tenta finalizar. Marcado, a bola fica fácil para Turner.

Aos 17, o primeiro gol brasileiro. Raphinha dá bela assistência na esquerda para Rodrygo. O camisa 10 recebe e de frente para Matt Turner executa de canhota para o fundo das redes.

O Brasil quase faz o segundo. Bruno Guimarães faz bom lançamento antes do meio de campo, Rodrygo chega livre cara a cara com Turner, mas goleiro salva os Estados Unidos, aos 21.

Aos 24, ocorre o empate norte-americano. Falta perigosa para os Estados Unidos, praticamente na linha da grande área. Christian Pulisic bate forte e rasteiro no canto direito de Alisson, que se estica todo e não consegue evitar o gol adversário.

Aos 27, Lucas Beraldo dá um susto na torcida brasileira. Ele erra um passe na defesa, toca a bola para Weah dentro da área, mas Reyna desperdiça chance na sequência.



Segundo tempo

Aos seis, o Brasil chega com perigo. O lateral-esquerdo Wendell recebe bom passe de Vini Jr dentro da área, mas finaliza na rede pelo lado de fora. No minuto 9, Rodrygo recebe de Paquetá pelo alto e tenta bicicleta, finalização passa perto do travessão.

No minuto 9, Rodrygo recebe de Paquetá pelo alto e tenta bicicleta, finalização passa perto do travessão. Na sequência, Danilo recebe passe de Paquetá dentro da área e tenta cruzamento forte para dentro da área, mas o goleiro Turner espalmou para longe aos 13.

Aos 21, Endrick recebe lançamento em velocidade, passa da marcação e bate rasteiro para a defesa do goleiro. Na sequência, Alisson salva. Pulisic recebeu livre dentro da área e bateu cruzado para uma grande defesa do arqueiro brasileiro. Aos 28, Rodrygo faz bela jogada individual, mas para em grande defesa de Turner. Quase seria um golaço.

Endrick é lançado em velocidade e finaliza forte nas mãos de Turner aos 39 minutos. Quase os norte-americanos viraram o jogo. Aaronson recebe bola na pequena área, bate de primeira, mas Alisson salva o Brasil aos 47.

Aos 41, McKennie passa para Pulisic dentro da área, e camisa 10 quase marca o segundo gol com finalização tirando tinta da trave. Aos 49, a última chance brasileira. Andreas Pereira bate de falta direto para o gol e Turner salva.



Brasil 1x1 Estados Unidos - Amistoso Internacional



Local: Camping World Stadium, em Orlando, na Florida (EUA)

Data: 12/06/2024 (quarta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Saíd Martínez (Honduras )



Assistentes: Walter López e Christin Ramirez (ambos de Honduras)

Quarto árbitro: Bryan López

VAR: Óscar Romo (México)





Cartões Amarelos: João Gomes (BRA)

Gol: Rodrygo (BRA) e Christian Pulisic (EUA)



Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães (Endrick), João Gomes e Lucas Paquetá (Andreas Pereira), Rodrygo (Gabriel Martinelli) , Raphinha (Savinho) e Vini Jr. Técnico: Dorival Jr.



Estados Unidos: Matt Turner; Joseph Scally (Moore), Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson; Yunus Musah (Adams), Gio Reyna (Johnny) e Weston McKennie; Imothy Weah (Aaronson), Ricardo Pepi (Balogun), Christian Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter.