Brasil encara a Argentina nas quartas de final da Copa Ouro | A TARDE

A Seleção Brasileira feminina de futebol conheceu o seu adversário nas quartas de final da Copa Ouro. As Guerreiras do Brasil vão encarar o clássico contra a Argentina na busca pela vaga na semifinal. O jogo está marcado para as 0h15 de domingo, 3, no Estádio BMO, em Los Angeles.

O Brasil assegurou a vaga nas quartas de final após encerrar a fase de grupos da competição com 100% de aproveitamento. Na estreia, a seleção venceu Porto Rico por 1 a 0. Na sequência, repetiu o placar contra a Colômbia. Por fim, goleou o Panamá por 5 a 0 e garantiu o segundo lugar no ranking geral da competição, com nove pontos.

A última vez que Brasil e Argentina se encontraram foi na estreia da Copa América de 2022, quando o Brasil venceu a equipe adversária por 4 a 0. Os gols da partida foram marcados por Adriana (duas vezes), Bia Zaneratto e Duda Sampaio.

Confrontos das quartas de final da Copa Ouro:

Canadá x Costa Rica - Sábado, 2 - 21H

Brasil x Argentina - Domingo, 3 - 0h15

México x Paraguai - Domingo, 3 - 19h

Estados Unidos x Colômbia - Domingo, 3 - 22h15