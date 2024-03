Brasil encara o México nesta quarta-feira de olho em vaga na final | A TARDE

Com 100% de aproveitamento, o Brasil segue vivo na briga pelo título da primeira edição da Copa Ouro Feminina 2024. Depois de eliminar a rival Argentina nas quartas de final, a seleção brasileira tem pela frente o México, na semifinal, em duelo que acontece nesta quarta-feira, 6.

Na primeira fase, o Brasil terminou como líder no Grupo B e a segunda melhor colocação no geral. Nas quartas de final, sofreu o primeiro gol, mas despachou a Argentina com uma goleada por 5 a 1. Do outro lado, o México é a grande surpresa da competição. Venceu os Estados Unidos pela primeira vez em 14 anos, avançou na liderança do Grupo A e eliminou o Paraguai nas quartas de final pelo placar de 3 a 2.

Brasil e México já se enfrentaram em 14 ocasiões, sendo 13 vitórias da seleção brasileira e somente uma da mexicana. A última vez que se encontraram foi em 2019, quando disputaram dois amistosos em São Paulo, com duas goleadas do Brasil.

Na outra semifinal, Estados Unidos e Canadá se enfrentam na madrugada de quinta-feira, 7. A grande final acontece no domingo, dia 10 de março.