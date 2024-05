Brasil enfrenta Coreia do Sul na 2ª rodada da VNL; saiba onde assistir | A TARDE

Após estrear com vitória sobre o Canadá, a Seleção Brasileira de vôlei volta à quadra nesta quinta-feira, contra a Coreia do Sul, pela 2ª rodada da Liga das Nações (VNL). O confronto será no ginásio do Maracanãzinho, às 14h. A partida será transmitida no Sportv2.

Enquanto o Brasil conseguiu um ótimo resultado na estreia, as sul-coreanas sofreram contra a China, perdendo por 3 sets a zero. No último duelo em que as seleções se encontraram, a amarelinha levou a melhor, vencendo pelo placar máximo (3x0).

Na competição, a Seleção Brasileira ainda busca o primeiro título de VNL, acumulando três vices, nos anos de 2018, 2019 e 2021. Por outro lado, já vive a realidade da classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, onde soma três medalhas de ouro.

A competição é dividida em três etapas: a primeira semana será no Rio de Janeiro, a segunda semana será em Macau, na China, e a terceira e última em Hong Kong. Em caso de classificação, o Brasil viaja à Tailândia, onde ocorrerá às quartas de final, semifinais e finais.

Ficha técnica:

Liga das Nações de Vôlei - 1ª semana

Brasil x Coreia do Sul

Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

Horário: 14h (horário de Brasília)

Transmissão: SporTV2

