Brasil estreia em 7 dias na Copa do Mundo; confira data e horários

A contagem regressiva está próximo de acabar. Faltando uma semana para a estreia da Seleção brasileira na Copa do Mundo feminina, o Grupo A Tarde te mostra todos os confrontos e possíveis confrontos que o Brasil terá em busca da primeira estrela. O Mundial que acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia, terá a sua estreia na quinta-feira, 20, às 4h da manhã, horário de Brasília.

Já o Brasil, que faz presença no grupo F, junto com Panamá, França e Jamaica, entrará em campo somente na segunda-feira, 24, às 8h da manhã, contra a Seleção Panamenha no Hindmarsh Stadium, em Brisbane, na Austrália.

Na segunda rodada, a seleção liderada pela Marta e comandada pela sueca Pia Sundhage, jogará contra o um carrasco, a França, Seleção responsável pela eliminação do Brasil no Mundial de 2019. O confronto acontecerá no sábado, 29, em Brisbane, às 7h da manhã. Para em seguida, voar em direção à Melbourne para o último desafio da fase de grupos, que será contra a Jamaica, no dia 2 de agosto, quarta-feira, às 7h da manhã.

Confrontos da Fase de grupos:

Brasil x Panamá - 24 de julho (segunda-feira), às 08h - Hindmarsh Stadium, em Adelaide

França x Brasil - 29 de julho (sábado), às 07h - Brisbane Stadium

Jamaica x Brasil - 2 de agosto (quarta-feira), às 07h - Melbourne Rectangular

Em caso de classificação em primeiro lugar, o Brasil jogará as oitavas de final no dia 8 de agosto, terça-feira, contra o segundo colocado do grupo H, em Adelaide, às 8h (horário de Brasília). Em uma possível classificação em segundo, a Seleção jogará no mesmo dia, entretanto, às 5h com o primeiro colocado do grupo H, que poderá ser entre Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul ou Marrocos.

Mata-mata caso classifique em primeiro:

Oitavas de final: 08/08 (terça-feira), 08h

Quartas de final: 12/08 (sábado), 04h

Semifinal: 16/08 (quarta-feira), 07h

Disputa de terceiro lugar: 19/08 (sábado), 05h

Final: 20/08 (domingo), 07h

Mata-mata caso classifique em segundo:

Oitavas de final: 08/08 (terça-feira), 05h

Quartas de final: 12/08 (sábado), 04h30

Semifinal: 16/08 (quarta-feira), 05h

Disputa de terceiro lugar: 19/08 (sábado), 05h

Final: 20/08 (domingo), 07h