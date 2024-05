Brasil estreia na Liga das Nações em clássico contra Cuba; confira | A TARDE

A Seleção Masculina de Vôlei do Brasil estreia na Liga das Nações de vôlei (VNL), nesta terça-feira, 21, em busca do bicampeonato na competição, conquistado em 2021. O duelo da estreia será contra Cuba, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 21h, com transmissão no Sportv2.

Com a vaga para as Olimpíadas de Paris garantida, o Brasil usará a competição como uma preparação para o principal torneio do ano, que acontece no mês de julho. Para buscar grandes títulos na temporada, a amarelinah conta com o retorno do treinador Bernadinho, que havia saído do comando após a conquista do ouro nos Jogos do Rio, em 2016.

Para enfrentar os cubanos, que ainda buscam a classificação à Paris, o treinador multicampeão escalou 14 atletas, entre eles Yoandy Leal, que nasceu em Cuba e se naturalizou brasileiro. Além deles, o Brasil conta com veteranos na posição, como Bruninho, filho de Bernardinho, Lucarelli e Lucão, que estiveram na equipe vencedora de 2016.

Confira a lista completa:

Bruninho – Levantador

Fernando Cachopa – Levantador

Alan – Oposto

Darlan – Oposto

Adriano – Ponteiro

Arthur Bento – Ponteiro

Leal – Ponteiro

Lucarelli – Ponteiro

Mauricio Borges – Ponteiro

Flavio – Central

Isac – Central

Lucão – Central

Honorato – Líbero

Thales – Líbero

Na primeira semana da competição, a Seleção Brasileira jogará em casa, no Rio de Janeiro. Por outro lado, a segunda semana será bem distante, em Fukuoka, no Japão, assim como a terceira, em Manila, nas Filipinas. Em caso de classificação, o Brasil disputa as quartas, semis e a grande final em Lódz, Polônia.

