Brasil estreia nesta quarta-feira na Liga das Nações

A seleção brasileira de vôlei feminino fará sua estreia na Liga das Nações, nesta quarta-feira, 31, às 6h (horário de Brasília). O primeiro jogo da temporada será contra a China, em Nagoya, no Japão, sede da competição.

Na atual fase de classificação para as Olimpíadas, cada jogo é de suma importância. Uma derrota resulta em uma perda de pontos no ranking, que é um dos critérios mais importantes para buscar uma vaga nos Jogos de Paris 2024. Caso a seleção não consiga se classificar através do Pré-Olímpico, será fundamental estar bem posicionada na lista para garantir a participação nos Jogos.

Recentemente, o Brasil tem enfrentado momentos de frustração nas competições. Ficou em segundo lugar nas Olimpíadas, no Campeonato Mundial e nas três últimas finais da Liga das Nações. Neste ano de 2023, a equipe está determinada a conquistar o tão sonhado título da Liga, a fim de ganhar impulso para o desafio do Pré-Olímpico em setembro, que pode garantir uma vaga antecipada nos Jogos de Paris.

Formato da Competição

A Liga das Nações é uma competição que conta com 16 seleções e tem duas fases de competição. Na primeira fase, cada equipe joga 12 vezes, divididas em três etapas distintas. Cada partida possui um valor em pontos que contribui para a classificação na tabela do torneio.

Após a conclusão das três rodadas, as oito melhores seleções avançam para a fase final do torneio. O país anfitrião do evento tem automaticamente um lugar assegurado entre os classificados. No caso da competição feminina, os Estados Unidos já garantiram seu lugar na fase final.

Na última etapa do campeonato, o formato adotado é de eliminação direta. Isso significa que nas quartas de final, o primeiro colocado enfrentará o oitavo, e assim sucessivamente. Em seguida, serão realizadas as semifinais e, por fim, as finais.

Calendário da Liga das Nações:

Quarta-feira (31/05) 06h – Brasil x China

Quinta-feira (01/06) 06h – Brasil x Holanda

Sábado (03/06) 00h40 – Brasil x República Dominicana

Domingo (04/03) 00h40 – Brasil x Croácia