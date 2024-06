Brasil faz estreia na 2ª semana da VNL contra Alemanha; saiba detalhes | A TARDE

Em busca de voltar a vencer na Liga das Nações de Vôlei (VNL), a Seleção Brasileira entra em quadra nesta terça-feira, 4, pela estreia na segunda semana da competição. O confronto será contra a Alemanha, em Fukuoka, no Japão, às 00h, com transmissão no Sportv2.

Na primeira semana, o Brasil venceu a Argentina, por 3x2, e Sérvia, por 3x1, mas acabou sendo derrotada pela Seleção Cubana, em 3x1, e a Itália, no tiebreak. Entretanto, agora o time terá o desfalque do capitão e levantador Bruninho, que sofreu um estiramento leve na panturrilha esquerda e só deve retornar na 3ª semana.

A equipe alemã, também classificada para os Jogos Olímpicos de Paris, teve um aproveitamento negativo no primeiro momento, com três derrotas em quatro jogos. Assim, ocupando a 11ª posição da tabela da VNL, muito longe da zona de classificação.

Ficha técnica:

Duelo: Brasil x Alemanha

Horário: 0h (de Brasília)

Local: Fukuoka, Japão

Onde assistir: Sportv2

