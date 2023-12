Brasil fica na 5ª posição e Argentina lidera o Ranking da Fifa | A TARDE

A Seleção Brasileira encerra o ano de 2023 da mesma maneira que começou: correndo atrás da grande rival Argentina, que continua em alta após conquistar o a Copa do Mundo de 2022. No último ranking de seleções divulgado pela Fifa, o Brasil segue bem abaixo da Argentina.

A má fase dos comandados por Fernando Diniz nos últimos jogos contribuiu para o time, que já chegou a estar no topo há um ano atrás, despencar de vez na lista, ocupando agora a 5ª posição, com 1784,09 pontos.

Abrindo o ranking, a Argentina figura na primeira colocação com 1855,20 pontos. Logo em seguida aparece a França, que aos poucos encosta na atual campeã do mundo, com 1845,44. Fechando o top 3, a Inglaterra registra 1800,05. Ainda na frente do Brasil, a Bélgica soma 1798,46 pontos.

Top 10 do Rranking da Fifa:

1- Argentina - 1855,20 pontos

2- França - 1845,44

3- Inglaterra - 1800,05

4- Bélgica - 1798,46

5- Brasil - 1784,09

6- Holanda - 1745,48

7 - Portugal - 1745.06

8 - Espanha - 1732.64

9 - Itália - 1718.82

10 - Croácia - 1717.57