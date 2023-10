Brasil garante vaga nas Olímpiada de 2024 na ginástica feminina | A TARDE

Pode carimbar o passaporte, a Seleção Feminina de ginastica artística garantiu vaga, na manhã desta segunda, 2, para as Olimpíadas de Paris em 2024, na categoria de equipes. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares são as ginastas que representarão o Brasil na volta para à disputa de equipes, já que esteve fora em Tóquio 2021.

De forma antecipada, o Brasil garantiu a vaga através do Mundial de Ginastica Artística, que acontece na Antuérpia, Bélgica. Além da equipe feminina, a ginastica brasileira também conta com duas vagas no masculino, podendo ganhar a terceira com Arthur Nory nas barras fixas.

"A gente sente muito orgulho, a gente está muito feliz de estar aqui. Em 2021, eu e a Rebeca fomos para as Olimpíadas sozinhas e a gente sabe o quanto faz falta ter uma equipe." disse Flávia Saraiva

O Brasil soma 164,297 pontos até aqui, estando na 3° colocação do Mundial, estando atrás somente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Sabendo que as duas equipes já estão classificadas graças a conquista do pódio no Mundial passado, a Seleção brasileira já pode se considerar garantira nos Jogos olímpicos de Paris, de forma que, mesmo que as cinco equipes restantes pontuem mais, uma das noves vagas continuará sendo pintada de verde e amarelo. Desta forma, a equipe feminina que representa o Brasil também já se garantiu no top 8 da final do Mundial da Antuérpia.

"Isso é exatamente o que eu sempre sonhei. Hoje a gente tem uma escola de ginástica. A gente não vive só dos talentos únicos, tanto dos atletas, quanto de treinadores. Hoje a gente conseguiu estruturar uma escola de ginástica no Brasil que nos proporciona viver isso" afirmou Jade Barbosa

Rebeca Andrade busca repetir o feito do Mundial passado quando ganhou o título no individual geral. A ginasta de 24 anos soma 56,599 pontos e além da busca pelo bi no geral, brigar por medalhas no salto, estando na segunda colocação e sendo atual ouro olímpico, na trave, 5ª colocada e também e no solo, estando em 3°.

Flávia Saraiva também soma pontuação suficiente para chegar em algumas finais, sendo elas: sexta colocada do individual geral, com 54,699 pontos, e a quarta do solo, com 13,833 pontos.