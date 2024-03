Brasil goleia Japão e vai à semifinal do Mundial de Beach Soccer | A TARDE

A Seleção Brasileira de Futebol de areia garantiu vaga na semifinal do Mundial, que está ocorrendo em Dubai, ao derrotar o Japão por 8x4, na manhã desta quinta-feira, 22. Após duas edições, o Brasil voltou a vencer nas quartas de final e segue vivo em busca do hexa na competição. Os gols foram feitos por Alisson (2x), Filipe, Bruno Xavier, Rodrigo, Brendo, Edson Hulk e Catarino.

No início da partida, a amarelinha demonstrou todo o seu potencial e abriu 7x0 de vantagem. Porém, em um momento de descuido, os japoneses marcaram quatro gols seguidos. O acontecimento fez com que Catarino, autor do oitavo gol, citasse os erros durante entrevista pós-jogo.

"Agora é ter humildade, analisar os nossos erros para a gente poder não falhar mais na próxima fase, entrar ainda mais atento nessa reta final", disse o atleta.

Esta foi a quarta vitória da Seleção Brasileira no Mundial, que também soma triunfos contra Omã, Portugal e México, ambos na fase de grupos, garantindo os 100% de aproveitamento.

Nas semifinais, o pentacampeão enfrentará o vencedor de Irã ou Emirados Árabes Unidos no sábado, 24, às 11h. A partida será transmitida no Sport e no Youtube pela CazeTv.