Brasil goleia o Paraguai e vence a primeira na Copa América

Com dois gols, Vini Jr foi o destaque do jogo em Las Vegas - Foto: Frederic J. BROWN / AFP

Após o empate frustrante diante da Costa Rica, a seleção brasileira se impôs e goleou o Paraguai por 4 a 1, o Allegiant Stadium, em Las Vegas, em jogo válido pela 2ª rodada da Copa América 2024. Principal jogador do Brasil, Vinícius Jr marcou dois gols e fez a alegria da torcida nos Estados Unidos.

Com o resultado positivo, O Brasil chega a quatro pontos somados no Grupo D, atrás da Colômbia, que lidera a chave com seis pontos e que se classificou de maneira antecipada. Os próximos adversários do time de Dorival Jr serão os colombianos, em confronto marcado para a próxima terça, 2, em Santa Clara, confronto que vale classificação e a liderança, consequentemente.

Para terminar na liderança do Grupo D, o Brasil precisa vencer a Colômbia, que joga pelo empate para ser líder. Por ter apenas quatro pontos, a seleção brasileira não está classificada e pode perder a vaga para a Costa Rica, se caso for derrotada pelos colombianos e superada pelos costarriquenhos no critério de saldo de gols.

O Jogo

O time verde e amarelo esteve perto de abrir o placar sos 30 da etapa inicial. Lucas Paquetá teve a oportunidade em cobrança de pênalti, porém ele desperdiçou mandando pra fora. Quatro minutos depois, PAquetá e Vini resolveram. Em grande troca de passes, o camisa 7 entrou na área, driblou os marcadores e tocou na saída de Morínigo, fazendo 1 a 0 para o Brasil.

Mais tranquilo, o time canarinho ampliou em sequência. Aos 42 minutos, Rodrygo finaliza, o goleiro do Paraguai espalma, a bola desviou em Espinoza e sobrou para Savinho, que fez o 2 a 0. Nos acréscimos do primeiro tempo, Alderete erra a saída de bola, Vini aproveit e faz seu segundo no jogo, o terceiro brasileiro.

Aos dois minutos do segundo tempo, o zagueiro Alderete apareceu no ataque, finalizou de canhota e marcou um lindo gol de canhota, sem chances para Alisson. Com a empolgação paraguia após o gol, espaços foram deixados. Aos 20 minutos, Villasanti colocou a mão na bola dentro da área após finalização. A arbitragem marcou outro pênalti. Na nova oportunidade, Paquetá se redimiu e fez 4 a 1.