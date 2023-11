Brasil passa pelo México e vai disputar o ouro contra o Chile | A TARDE

Em uma das semifinais do futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, o Brasil venceu o México por 1 a 0 e garantiu a classificação para a grande decisão da competição. O único gol do jogo foi marcado por Leone, contra, em partida disputada no estádio Sausalito, em Viña del Mar, na noite desta quarta-feira, 1º.

Mais cedo, na outra chave, o Chile bateu os Estados Unidos pelo mesmo placar e será o adversário do Brasil na final, que está marcada para sábado, 4, às 20h, também no estádio Sausalito.

A Seleção Brasileira, comandada por Ramon Menezes, entrou em campo com: Mycael; Miranda, Arthur Chaves, Michel e Patryck; Ronald, Igor Jesus e Guilherme Biro (Gustavo Martins); Gabriel Pirani (Kaio), Marquinhos (Thauan Lara) e Figueiredo.

NA FINAAAAAAL! 🇧🇷



Brasil derrota o México, com gol contra de Leone, e segue para disputar a medalha de ouro no Pan de Santiago! 🤾



🇧🇷 1x0 🇲🇽



A grande final será contra o Chile 🇨🇱, no sábado, dia 4! pic.twitter.com/K42VGrMdh4 — Time Brasil (@timebrasil) November 2, 2023