Brasil passa sufoco mas vence a Bulgária no pré-olímpico

A equipe brasileira de vôlei feminino enfrentou um desafio difícil no torneio Pré-Olímpico nesta terça-feira, 19, ao encarar a Bulgária na terceira rodada. Apesar de contar com 11 jogadoras sub-20 no time e enfrentar duas derrotas por 3 a 0 anteriormente, as búlgaras não se intimidaram com o favoritismo das brasileiras, levando a partida para o quinto set. Apesar do momento tenso, a Seleção Feminina conquistou a vitória com parciais de 25/13, 22/25, 27/29, 25/21 e 15/8.

Como consequência, o Brasil agora ocupa a segunda posição no grupo B do Pré-Olímpico. Mesmo com sua terceira vitória, a equipe perdeu um ponto devido aos dois sets perdidos. A situação pode se complicar ainda mais, pois o Japão tem um jogo pendente contra Porto Rico e provavelmente ultrapassará a Seleção. A liderança ainda pertence à Turquia, que venceu o Peru por 3 a 1.

A seleção brasileira voltará a jogar nesta quarta-feira, 20, desta vez contra Porto Rico, novamente às 4h, horário de Brasília.