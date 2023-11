Brasil passeia sobre a Argentina e segue 100% no Pan 2023 | A TARDE

O segundo jogo da seleção feminina de vôlei nos Jogos Pan-Americanos de Santiago foi, mais uma vez, tranquilo. Na tarde deste domingo, 22, as meninas do Brasil fizeram 3 sets a 0 sobre a Argentina e encaminharam a liderança do Grupo A e a vaga direta para as semifinais do torneio. As parciais foram de 25/13, 25/20 e 25/18.

Na primeira rodada, o Brasil já havia vencido Cuba, também por 3 sets a 0, mesmo com uma equipe que mescla jogadoras do time principal com jovens revelações e destaques da Superliga brasileira. A equipe comandada pelo técnico Paulo Coco lidera o Grupo A com 10 pontos (no Pan, cada vitória vale 5 pontos).

Nesta segunda-feira, 23, o Brasil volta à quadra para encarar Porto Rico, às 10h30, no encerramento da fase de classificação. O líder de cada um dos dois grupos avança diretamente às semifinais. Dessa maneira, as brasileiras têm a vaga muito bem encaminhada.