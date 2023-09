Brasil perde e está eliminado da Copa do Mundo de basquete

A seleção brasileira masculina de basquete está eliminada do mundial 2023. O time verde e amarelo foi derrotado pela Letônia por 104 a 84, na manhã deste domingo, 3, em Jacarta, na Indonésia, e deu adeus ao torneio.

Para garantir vaga direta nas Olimpíadas de Paris 2024, o Brasil torce por vitórias da Espanha sobre o Canadá e da Sérvia em cima da República Dominicana. Vale salientar que haverá chance de classificação em um torneio pré-olímpico a no ano que vem.

Com um primeiro tempo equilibrado, os comandados do técnico Gustavo de Conti se desconcentraram em quadra na metade final e viram os europeus dominarem a partida de maneira rápida, ficando rapidamente em desvantagem por 20 pontos.



O Brasil iniciou o jogo com Yago, Georginho, Léo Meindl, Tim Soares e Bruno Caboclo. A seleção da Letônia foi a quadra com Kurucs, Bertains, Smits, Skele e Zagars. O destaque da partida foi o letão Andrejs Grazulis, com 24 pontos e cinco assistências. Pelo lado brasileiro, o melhor em quadra foi Bruno Caboclo, com 20 pontos e sete rebotes.

A CAMPANHA DO BRASIL NA COPA DO MUNDO DE BASQUETE 2023

Primeira fase

Brasil 100 x 59 Irã

Espanha 96 x 78 Brasil

Brasil 89 x 77 Costa do Marfim

Segunda fase

Brasil 69 x 65 Canadá

Letônia 104 x 84 Brasil