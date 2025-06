Brasil sofre, mas vence Alemanha por 3 a 2 na Liga das Nações de Vôlei

Seleção Feminina de Vôlei - Foto: Divulgação | olympics.com

O Brasil passou por seu primeiro grande teste nesta edição da Liga das Nações. Após duas vitórias tranquilas, a seleção feminina suou neste sábado, 7, para bater a Alemanha por 3 sets a 2 no Maracanãzinho, com parciais de 25/23, 21/25, 23/25, 25/20 e 18/15.

Ana Cristina foi mais uma vez o grande nome da partida, encerrando como a maior pontuadora do time, com 21 pontos. Julia Bergmann, Lorena e Jheovana também se destacaram na vitória.

O duelo começou equilibrado, com a Alemanha saindo na frente. Mas o Brasil reagiu com boas ações de Lorena e Tainara. A virada veio após um ace de Ana Cristina e uma pancada de Bergmann, que fechou o primeiro set.

No segundo, as alemãs retomaram o controle e abriram vantagem. O Brasil ensaiou reação com bloqueio de Júlia Kudiess e bons ataques de Jheovana e Bergmann. Mesmo assim, Tabacuks brilhou pelo lado europeu e garantiu o empate no jogo.

O terceiro set teve o Brasil na frente no início, mas erros na reta final custaram caro. As alemãs cresceram com Cekulaev e Weske e viraram a partida.

A resposta brasileira veio no quarto set. Ana Cristina, Jheovana e Luzia comandaram a reação. Com bloqueios eficientes, o Brasil abriu vantagem e forçou o tie-break.

No set decisivo, Ana Cristina voltou a brilhar. Jheovana e Lorena foram decisivas no bloqueio, e os erros das alemãs facilitaram a vitória brasileira. Julia Bergmann ainda apareceu com inteligência no ataque, e a vitória foi confirmada com bloqueios de Lorena e Ana Cristina.